Принц Арчи: скандальные факты о титулах сына Гарри и Меган Сассекских

1.Арчи Маунтбеттен Виндзор — именно такое имя получил мальчик в день своего рождения — 6 мая 2019 года. Титул Арчи был полон споров еще за несколько месяцев до этого, когда принц Гарри и Меган Маркл приветствовали своего сына.

2.Арчи родился в частной лондонской больнице Портленд, а не в традиционном родильном отделении Линдо в больнице Святой Марии, Сассекские решили отступить от королевских традиций, отказавшись от традиционной фотосессии для прессы после рождения ребенка. Однако самый большой скандал, связанный с рождением Арчи касался его титула, или точнее сказать его отсутствия.

3. Вскоре после рождения Арчи его мать Меган, герцогиня Сассекская объявила, что Арчи будет «частным лицом» без какого-либо титула, поскольку они с принцем Гарри не хотели, чтобы ребенок был связан условностями или историей.

4. Супруги настаивали на том, чтобы их сына называли просто «мистер Арчи», что было сделано для сохранения его частной жизни.

5. Сложив королевские обязанности в январе 2020 года и появившись на интервью у Опрі Уинфри в 2021 году, Меган внезапно заявила, что королевская семья на самом деле отказала Арчи в титуле, а также предположила, что это решение было связано с опасениями по поводу цвета его кожи.

6. В том же интервью герцогиня Сассекская заявила, что не испытывает никакой привязанности к «величию» официальных титулов, чтобы Арчи называли принцем.

7. Меган и Гарри предлагали другой титул для их сына. Арчи мог получить титул — лорд Дамбартон. Но, Сассекские предпочли отказаться от него, из-за опасений, что их сына могут высмеивать, так как этот титул содержит слово «глупый».

По словам королевского биографа Тома Боуэра, когда Меган услышала новость о том, что Арчи автоматически получит титул лорда Дамбартона, герцогиня сказала: «Черт возьми, нет. Ни одного моего сына не будут звать Дамбартоном», — цитирует ее слова Daily Mail.

Дело в том, что когда Гарри и Меган поженились, они получили не только титул герцога и герцогини Сассекских, но также было объявлено, что их будут называть графом и графиней Дамбартонами в Шотландии и бароном и баронессой Килкилами в Северной Ирландии. И, несмотря на то, что Меган уже была графиней Дамбартонской, она, расстроилась узнав о том, что им будет пользоваться и ее сын.

8 Арчи не был принцем при рождении, так как не был внуком правящего монарха. Но он получил право на титул «принца», когда его дед — Чарльз — стал королем в 2022 году после смерти королевы Елизаветы II. Такой же титул «принцессы» получила и младшая сестра Арчи — Лилибет Диана.

