Принц Брунея и его жена поздравили с новым годом и поделились кадром из фотосессии
Султанская семья Брунея поздравила всех с предстоящим новым годом.
Принц Матин и его жена принцесса Аниша опубликовали кадр из своей новой фотосессии и написали:
«Поздравляем всех с Новым годом! ✨».
Принцесса одета в белое макси-платье объемного кроя с плиссированным подолом. Сейчас Аниша беременна первенцем, но на фото не видно ее живота, так как запечатлена принцесса полубоком. Ее волосы распущены, на лице макияж и позирует она босиком. Принц Матин одет в белую рубашку и светлые брюки и обут в рыжие туфли.
Похоже, пара взяла кадр из той же фотосессии, на которой они предстали вместе, когда в октябре объявили, что ждут первенца.