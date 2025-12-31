Принц Брунея и его жена поздравили с новым годом и поделились кадром из фотосессии

Принц Матин и принцесса Аниша

Принц Матин и его жена принцесса Аниша опубликовали кадр из своей новой фотосессии и написали:

«Поздравляем всех с Новым годом! ✨».

Принцесса одета в белое макси-платье объемного кроя с плиссированным подолом. Сейчас Аниша беременна первенцем, но на фото не видно ее живота, так как запечатлена принцесса полубоком. Ее волосы распущены, на лице макияж и позирует она босиком. Принц Матин одет в белую рубашку и светлые брюки и обут в рыжие туфли.

Похоже, пара взяла кадр из той же фотосессии, на которой они предстали вместе, когда в октябре объявили, что ждут первенца.