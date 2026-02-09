- Дата публикации
Принц Брунея Матин и принцесса Аниша стали родителями и рассекретили пол своего первенца
Принц Матин и принцесса Аниша Брунейские поделились радостной новостью. У них родился первенец.
8 февраля пара впервые стала родителями и объявила пол малыша через национальную общественную телерадиокомпанию RTB News.
Сообщение, опубликованное в официальном Instagram RTB в воскресенье, и в нем говорилось, что Ее Королевское Высочество принцесса Аниша, жена Его Королевского Высочества принца Муды Абдул Матина благополучно родила дочь в воскресенье, 8 февраля, 2026 год, в 8.50 утра. После этого события на территории дворца Истана Нурул Иман было произведено 17 пушечных выстрелов.
Напомним, принц Брунея Матин и принцесса Аниша объявили в октябре прошлого года о том, что ждут первенца. Пара сделала это, опубликовав черно-белую фотографию, на которой они держатся за руки на балконе, в аккаунте принца в Instagram.
Напомним, пара связала себя узами брака в 2024 году на пышном десятидневном торжестве.