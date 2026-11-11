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Принц Джордж удивил своим художественным талантом: в Сети обсуждают рисунок сына Уэльских
Принц Уильям выступил в качестве приглашенного редактора нового номера журнала «Country Life», в котором он поделился рисунком зимородка, который нарисовал его старший сын - принц Джордж.
Принц Джордж демонстрирует свой невероятный художественный талант, который, похоже, он унаследовал от своей матери Кейт Миддлтон и деда, короля Чарльза.
В номере журнала Country Life, который выйдет 11 ноября и в котором принц Уильям выступил в качестве приглашенного редактора, будет опубликовано потрясающее изображение зимородка, нарисованное его старшим сыном. Красочный рисунок птицы был выполнен принцем Джорджем, когда ему было 12.
Это не первый случай, когда работы принца Джорджа привлекают внимание. Принц Уильям и принцесса Кейт ранее поделились детальным рисунком северного оленя в Рождество 2022 года, а художник, создавший эту фотографию, сказал: «У него явно есть талант. У него отличное чувство формы и цвета».
Принц Джордж идет по стопам своей матери, которая удивила поклонников королевской семьи, отправив открытку с замечательным эскизом своего университетского города Сент-Эндрюс в Шотландии, который она сделала в 2002 году. Кейт имеет степень по истории искусств Университета Сент-Эндрюс, колледжа, где она и принц Уильям познакомились и полюбили друг друга.
А вот король Чарльз также на протяжении большей части своей взрослой жизни был страстным любителем акварели, запечатлевая снежные пейзажи в Клостерсе, в Швейцария, и в окрестностях поместья Балморал, принадлежащего королевской семье, в Шотландии.