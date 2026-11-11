Принц Джордж удивил своим художественным талантом: в Сети обсуждают рисунок сына Уэльских

Принц Джордж / © Getty Images

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Принц Джордж демонстрирует свой невероятный художественный талант, который, похоже, он унаследовал от своей матери Кейт Миддлтон и деда, короля Чарльза.

В номере журнала Country Life, который выйдет 11 ноября и в котором принц Уильям выступил в качестве приглашенного редактора, будет опубликовано потрясающее изображение зимородка, нарисованное его старшим сыном. Красочный рисунок птицы был выполнен принцем Джорджем, когда ему было 12.

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Это не первый случай, когда работы принца Джорджа привлекают внимание. Принц Уильям и принцесса Кейт ранее поделились детальным рисунком северного оленя в Рождество 2022 года, а художник, создавший эту фотографию, сказал: «У него явно есть талант. У него отличное чувство формы и цвета».

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Принц Джордж идет по стопам своей матери, которая удивила поклонников королевской семьи, отправив открытку с замечательным эскизом своего университетского города Сент-Эндрюс в Шотландии, который она сделала в 2002 году. Кейт имеет степень по истории искусств Университета Сент-Эндрюс, колледжа, где она и принц Уильям познакомились и полюбили друг друга.

А вот король Чарльз также на протяжении большей части своей взрослой жизни был страстным любителем акварели, запечатлевая снежные пейзажи в Клостерсе, в Швейцария, и в окрестностях поместья Балморал, принадлежащего королевской семье, в Шотландии.

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