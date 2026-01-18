Принц Джордж Уэльский в 2016-м и 2026-м: сравниваем фото с разницей в десять лет

Принц Джордж / © Getty Images

На фото, сделанном в декабре 2016 года, трехлетний принц Джордж посещал рождественскую службу в Сандрингеме. На нем длинное серое пальто, высокие гольфы и шорты, которых не видно, а в руках юный принц держит леденец.

Принц Джордж на рождественской службе в 2016 году / © Getty Images

На Рождество в конце 2025 года принц Джордж также с семьей посещал рождественскую службу в Сандрингеме. И, как же вырос будущий король Великобритании, вы только посмотрите на фото.

Джордж был одет в синее пальто и брюки, носил даже галстук, вместе с ним были его младшие сестра принцесса Шарлотта и брат принц Луи.

Принц Джордж на рождественской службе в 2026 году / © Getty Images

