Принц Джордж Уэльский в 2016-м и 2026-м: сравниваем фото с разницей в десять лет
В связи с распространившемся в соцсетях тренде «2026 — это новый 2016» мы решили вспомнить, как десять лет назад выглядел старший сын принца и принцессы Уэльских — принц Джордж, которому в этом году исполнится 13 лет.
На фото, сделанном в декабре 2016 года, трехлетний принц Джордж посещал рождественскую службу в Сандрингеме. На нем длинное серое пальто, высокие гольфы и шорты, которых не видно, а в руках юный принц держит леденец.
На Рождество в конце 2025 года принц Джордж также с семьей посещал рождественскую службу в Сандрингеме. И, как же вырос будущий король Великобритании, вы только посмотрите на фото.
Джордж был одет в синее пальто и брюки, носил даже галстук, вместе с ним были его младшие сестра принцесса Шарлотта и брат принц Луи.
