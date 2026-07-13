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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Принц Джордж взял на Уимблдон такой же аксессуар, как и королева Камилла

Несмотря на изнуряющую лондонскую жару принцу Джорджу Уэльскому пришлось надеть костюм для появления на мужском финале Уимблдонского теннисного турнира.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж был одет в темно-синий костюм, голубую рубашку и полосатый галстук. Он надел солнцезащитные очки и в руках держал ручной вентилятор, поскольку погода в этот день в Лондоне была очень жаркой.

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

С таким же вентилятором появилась на теннисном турнире королева Камилла, когда посещала Уимблдон вместе со своей сестрой Аннабель Эллиот.

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Также принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта облачились в шляпы, что в принципе запрещено дресс-кодом Уимблдона, но в этом году организаторы решили пойти на уступки из-за изнуряющей жары.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
28
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