Принц Эдвард и герцогиня Софи предстали на новых портретах, приуроченных к важному событию

Герцог и герцогиня Эдинбургские,

Реклама

Впечатляющее новое фото герцога и герцогини Эдинбургских было опубликовано в преддверии предстоящего визита пары в Португалию, где они планируют отметить давние отношения между Великобританией и Португалией, сообщило британское посольство в Лиссабоне в сообщении в социальных сетях.

В рамках поездки также будут отмечаться 640-я годовщина Виндзорского договора.

Герцог и герцогиня Эдинбургские, фото: instagram.com/ukinportugal

«От Лиссабона до Порту Их Королевские Высочества встретятся со студентами и общественными организациями, посетят исторические места и представят общие приоритеты, включая возможности для молодежи, инклюзивность в спорте, а также вопросы женщин, мира и безопасности», — говорится в сообщении.

Реклама

Новую фотографию сделала фотограф Милли Пилкингтон, которая неоднократно сотрудничала с королевской семьей. Герцогиня Софи была одета в платье цвета слоновой кости с круглой горловиной, рукавами-клеш, а ее образ дополняют золотые серьги-кольца и маленькая подвеска на шее. Принц Эдвард одет в темный классический костюм, белую рубашку и голубой галстук в мелкий цветочный принт.

Их новый портрет появился после того, как пара была запечатлена на редком групповом портрете в честь 100-летия со дня рождения королевы Елизаветы II.

Новости партнеров