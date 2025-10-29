- Дата публикации
Принц Эндрю и его бывшая жена Сара готовы покинуть особняк Royal Lodge, но есть условия
Бывшие супруги, которые официально оформили развод в 1996 году, живут под одной крышей их 30-комнатного особняка Royal Lodge в Виндзоре.
Недавно стало известно, что король Чарльз прикладывает максимум усилий для того, чтобы договориться с младшим братом Эндрю выехать из особняка, который согласно договору аренды может принадлежать принцу аж до 2078 года, добровольно. Как сообщает The Sun, бывшие герцог и герцогиня Йоркские готовы собрать чемоданы и подчиниться воле части британского народа, но хотят взамен другое жилье. Эндрю нацелился на Фрогмор коттедж, когда-то принадлежавший принцу Гарри и Меган Маркл, герцогу и герцогине Сассекским, а Сара хочет коттедж Аделаида, где сейчас живет семья Уэльских, которая вскоре планирует переезд в другой дом.
Дом Фрогмор в идеальном состоянии, поэтому расходы на переезд будут минимальными, если не нулевыми. Более того, поскольку он находится на территории Виндзорского комплекса, охрана будет такой же, а значит, его защита не потребует дополнительных расходов для британцев, хотя фактически они продолжат пользоваться привилегией, которая к ним больше не применима.
Сара Фергюсон хочет переехать в коттедж Аделаида, где сейчас живут принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей, пока они не переедут в свой новый дом, Форест-Лодж, резиденцию на лоне природы в укромном уголке Большого Виндзорского парка.
Если король Чарльз согласится на такой шаг, то очень скоро особняк Royal Lodge может освободиться. Ранее сообщалось, что монарх хочет передать его своей супруге королеве Камилле, где она могла бы обосноваться на случай, если король умрет первый.