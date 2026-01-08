- Дата публикации
Принц Эндрю не покинет свой дом в Виндзоре еще несколько месяцев: стала известна причина
Букингемский дворец объявил о выселении Эндрю Маунтбаттен-Виндзора из его особняка Royal Lodge в октябре, но, поскольку праздничный сезон уже закончился, бывший герцог Йоркский по-прежнему находится в Виндзоре.
По данным Daily Mail существуют планы по тому, чтобы Эндрю покинул свой многолетний дом к апрелю, но произойдет ли это, покажет время.
«Мне сказали, что план состоит в том, чтобы Эндрю покинул Королевскую лоджу к Пасхе», — написала королевский обозреватель Ребекка Инглиш 3 января. В этом году праздник выпадает на 5 апреля, но символика даты выселения связана с тем, где члены королевской семьи отмечают Пасху.
Каждый год семья посещает церковь Святого Георгия на территории Виндзорского замка, а затем отправляется на семейный обед в пасхальное воскресенье. Хотя он отказался от королевских обязанностей, Эндрю присутствовал на пасхальных службах с членами королевской семьи в 2023, 2024 и 2025 годах.
Уход Эндрю из Royal Lodge станет ключевым моментом в «предотвращении еще одной потенциально сложной встречи» с опозоренным бывшим герцогом.
Напомним, бывший принц должен переехать в частное поместье королевской семьи в Сандрингеме, который достаточно маленький в сравнении с местом, где он живет сейчас, а также требует ремонта.