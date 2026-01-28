Принц Филипп дал мудрый совет Кейт Миддлтон, когда она только вышла замуж за принца Уильяма: что он сказал

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Об этом пишет в своей книге Роберт Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская». Не секрет, что герцог Эдинбургский был человек специфический, но Кейт ему нравилась и он считал, что его внук — принц Уильям — выбрал себе в жены очень достойную девушку.

Роберт Джобсон «Кэтрин, принцесса Уэльская»

Когда Уильям и Кэтрин поженились в апреле 2011 года и Кейт уже в статусе герцогини Кембриджской приступила к исполнению своих королевских обязанностей, принц Филипп, дал ей один очень действенный, как оказалось впоследствии, совет.

Свадьба Уильяма и Кэтрин в 2011 году / © Associated Press

Он посоветовал Кэтрин помнить о том, что «внимание, которым ее несомненно окружит, будет сосредоточено не на нее персонально, а на корону, которую герцогиня теперь представляет». Принц Филипп советовал не смотреть в объективы камер, а сосредотачивать свой взгляд на человека, с которым Кэтрин разговаривает в момент.

«Ты представляешь королевскую семьи и все. Не смотри в объектив. Королева никогда не смотрит в объектив, никогда! Смотри на того, с кем разговариваешь!», — говорит принц Филипп Кэтрин.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский / © Getty Images

Она прислушалась к совету и обрела невероятную популярность, как один из старших членов семьи.

