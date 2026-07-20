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Принц Гарри дал редкий публичный комментарий о состоянии здоровья своего отца короля Чарльза
Встреча отца и сына состоялась несколько недель назад в Хайгроув-хаусе, на ней также присутствовали Меган Маркл и дети пары — принц Арчи и принцесса Лилибет.
В четверг на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке герцог Сассекский заявил гостям, что его отец, сообщивший миру о своем диагнозе рака в феврале 2024 года, чувствует себя «отлично», пишет издание Page Six. Ранее, в декабре прошлого года, Чарльз поделился позитивными новостями, сообщив, что в начале года интенсивность его лечения будет снижена.
До своей поездки в Великобританию в этом месяце Гарри в последний раз встречался со своим отцом, с которым у него были натянутые отношения, в сентябре 2025 года, когда его видели прибывающим в лондонскую резиденцию Чарльза, Кларенс-хаус.
Теперь же Букингемский дворец подтвердил, что 10 июля принц Гарри с семьей встретился с королем Чарльзом и на этой встрече также присутствовала королева Камилла.
С тех пор Сассекские вернулись к своей жизни в Монтесито, и, как сообщил инсайдер изданию, принц Гарри сказал, что они «счастливы» вернуться домой.