Принц Гарри

Принц Гарри уже подтвердил, что примет участие в ежегодной церемонии вручения премии WellChild Awards в рамках которой награждают молодых людей, живущих со сложными проблемами со здоровьем.

Церемония отмечает невероятное мужество и достижения тяжелобольных детей, и 40-летний Гарри регулярно посещает ее. Он является покровителем благотворительной организации с 2007 года, и это одно из немногих дел, которое Гарри продолжает поддерживать с тех пор, как в январе 2020 года сложил с себя полномочия полноправного члена королевской семьи, пишет журнал People.

Принц Гарри

Будет ли у Гарри встреча с его отцом — королем Чарльзом, который в это время все еще будет находится в Балморале — не известно. Последний раз они виделись в феврале 2024 года, когда стало известно, что у монарха рак. Между отцом и сыном очень сложные отношения, которые ухудшились после того, как Гарри и его жена Меган Маркл дали ряд публичных интервью, а также принц выпустил свои мемуары, в которых критиковал многих родственников, в том числе и жену своего отца — королеву Камиллу.

