Общество
144
Принц Гарри едет в Лондон: стало известно, планируется ли встреча с королем Чарльзом

Принц Гарри прибудет в Великобританию в конце этого месяца, чтобы принять участие в судебном разбирательстве.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принц Гарри

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Он посетит процесс в Высоком суде Лондона против компании Associated Newspapers Limited (ANL).

Хотя многие поклонники королевской семьи надеются на еще одну встречу с членами королевской семьи, встреча Гарри со своим отцом, королем, во время поездки представляется маловероятной.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

Сообщается, что король не желает быть связанным с какими-либо судебными разбирательствами, и, вероятно, именно поэтому во время этого специфического визита в Великобританию не будут согласовываться никакие семейные дела.

Напомним, в прошлый раз Гарри и Чарльз виделись в сентябре 2025 года, когда принц приезжал в Лондон на мероприятие его фонда Invictus Games. После этой встречи герцог Сассекский дал лишь один публичный комментарий.

А на следующий день принц Гарри был замечена на вокзале в Киеве, он посетил Украину с неожиданным и не оглашенным визитом.

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

144
