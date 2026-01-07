- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Принц Гарри едет в Лондон: стало известно, планируется ли встреча с королем Чарльзом
Принц Гарри прибудет в Великобританию в конце этого месяца, чтобы принять участие в судебном разбирательстве.
Он посетит процесс в Высоком суде Лондона против компании Associated Newspapers Limited (ANL).
Хотя многие поклонники королевской семьи надеются на еще одну встречу с членами королевской семьи, встреча Гарри со своим отцом, королем, во время поездки представляется маловероятной.
Сообщается, что король не желает быть связанным с какими-либо судебными разбирательствами, и, вероятно, именно поэтому во время этого специфического визита в Великобританию не будут согласовываться никакие семейные дела.
Напомним, в прошлый раз Гарри и Чарльз виделись в сентябре 2025 года, когда принц приезжал в Лондон на мероприятие его фонда Invictus Games. После этой встречи герцог Сассекский дал лишь один публичный комментарий.
А на следующий день принц Гарри был замечена на вокзале в Киеве, он посетил Украину с неожиданным и не оглашенным визитом.