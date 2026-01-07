Принц Гарри едет в Лондон: стало известно, планируется ли встреча с королем Чарльзом

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Он посетит процесс в Высоком суде Лондона против компании Associated Newspapers Limited (ANL).

Хотя многие поклонники королевской семьи надеются на еще одну встречу с членами королевской семьи, встреча Гарри со своим отцом, королем, во время поездки представляется маловероятной.

Принц Гарри в Лондоне / © Getty Images

Сообщается, что король не желает быть связанным с какими-либо судебными разбирательствами, и, вероятно, именно поэтому во время этого специфического визита в Великобританию не будут согласовываться никакие семейные дела.

Реклама

Напомним, в прошлый раз Гарри и Чарльз виделись в сентябре 2025 года, когда принц приезжал в Лондон на мероприятие его фонда Invictus Games. После этой встречи герцог Сассекский дал лишь один публичный комментарий.

А на следующий день принц Гарри был замечена на вокзале в Киеве, он посетил Украину с неожиданным и не оглашенным визитом.