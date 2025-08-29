ТСН в социальных сетях

Общество
35
1 мин

Принц Гарри едет в Лондон: стало известно, встретится ли с ним король Чарльз III

Британская пресса сообщает, что встреча принца Гарри, который приедет в Лондон на третью годовщину смерти его бабушки королевы Елизаветы II — планируется.

Ольга Кузьменко
Принц Гарри и король Чарльз

Принц Гарри и король Чарльз / © Associated Press

Издание Mirror пишет, что Гарри готовится к встрече с отцом, которого не видела 20 месяцев (почти два года). А вот его старший брат — принц Уильям — отверг любые попытки примирения с братом.

Потепление отношений между герцогом Сассекским и королем произошло после неформального мирного саммита с представителями Букингемского дворца.

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Ожидается, что Гарри приедет в Лондон 8 сентября, в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II, чтобы посетить церемонию вручения премии WellChild Awards, благотворительного мероприятия, которое он давно поддерживает.

Эта дата знаменует собой первый визит герцога после неудачной апелляции против снижения уровня его безопасности в Великобритании.

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

Гарри и Чарльз не виделись с января прошлого года, когда Его Величество начал проходить лечение от рака. Пока что не сообщается поедет ли супруга Гарри — Меган Маркл вместе с ним в Британию или останется дома с детьми. Скорее всего, визит принца будет сольным.

Принц Гарри и Меган Маркл во время жизни в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл во время жизни в Лондоне / © Associated Press

