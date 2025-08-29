Принц Гарри едет в Лондон: стало известно, встретится ли с ним король Чарльз III

Принц Гарри и король Чарльз / © Associated Press

Издание Mirror пишет, что Гарри готовится к встрече с отцом, которого не видела 20 месяцев (почти два года). А вот его старший брат — принц Уильям — отверг любые попытки примирения с братом.

Потепление отношений между герцогом Сассекским и королем произошло после неформального мирного саммита с представителями Букингемского дворца.

Ожидается, что Гарри приедет в Лондон 8 сентября, в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II, чтобы посетить церемонию вручения премии WellChild Awards, благотворительного мероприятия, которое он давно поддерживает.

Эта дата знаменует собой первый визит герцога после неудачной апелляции против снижения уровня его безопасности в Великобритании.

Гарри и Чарльз не виделись с января прошлого года, когда Его Величество начал проходить лечение от рака. Пока что не сообщается поедет ли супруга Гарри — Меган Маркл вместе с ним в Британию или останется дома с детьми. Скорее всего, визит принца будет сольным.