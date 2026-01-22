Принц Гарри едва сдерживал слезы, давая показания в Высоком суде в Лондоне

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Герцог Сассекский выступил на трибуне свидетелей и это были напряженные несколько часов, во время которых Гарри разоткровенничался и даже пустил слезу.

Принц говорил о том, какое влияние статьи в прессе оказали на его жену Меган, герцогиню Сассекскую, заявив, что ANL «превратили жизнь моей жены в сплошное мучение». Его губа дрожала, голос дрожал, когда он вспоминал, какой ущерб «тысячи» статей нанесли ему и его семье, — пишет express, ссылаясь на источники.

Принц Гарри / © Associated Press

На протяжении всего своего выступления в суде его недовольство огромным количеством статей о его личной жизни грозило выплеснуть наружу, и судье несколько раз приходилось прерывать Гарри, чтобы напомнить ему, что он должен просто отвечать на вопросы, а не излагать свою позицию.

Реклама

На принц с трудом сдерживался, говоря, что чувствовал себя обязанным предоставить как можно больше контекста, чтобы судья мог «получить представление о том, каково это — жить в этом мире».

Он был явно раздражен тем, что адвокаты противоположной стороны не позволяли ему донести свою точку зрения.

Обиида Гарри на то, что он родился в учреждении, где чувствовал себя неспособным противостоять тому, что о нем писали в национальных газетах, была очевидна, и это дело, как и другие дела против прессы, направлено на возвращение контроля над ситуацией.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

В своем заявлении он говорит, что его недоверие возникло из-за преследований его покойной матери принцессы Дианы, а также из-за недавнего обращения с его женой.

Реклама

Меган и Гарри в Британии / © Associated Press

Он сказал, что ему стало трудно доверять людям, когда в прессе появилась личная информация, и что из-за своей паранойи он «потерял связь» с друзьями.

Начавшись с резких, вспыльчивых замечаний, герцог в итоге проявил свою более мягкую сторону, обсудив крайне личную и конфиденциальную информацию, которая, по его словам, была у него украдена.