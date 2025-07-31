Принц Гарри готовит сюрприз для жены Меган Маркл в честь ее 44-летия: что это может быть

Меган и Гарри / © Associated Press

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В понедельник герцогине Сассекской исполнится 44 года, и она, вероятно, проведет этот день в кругу самых близких, включая мужа Гарри и их детей: шестилетнего принца Арчи и четырехлетнюю принцессу Лилибет.

Хотя планы на день рождения Меган пока неизвестны, предполагается, что она отметит свой день рождения в кругу семьи и друзей. Отметим, что в этот день родилась еще одна королевская особа — королева-мать Елизавета.

Меган Маркл / © Getty Images

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд, работавший с принцем Гарри во время его службы у короля Чарльза с 2004 по 2011 год, считает, что 40-летний герцог подарит ей что-то «совершенно особенное».

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В эксклюзивном интервью Heart Bingo Харролд сказал: Гарри довольно щедр. Думаю, он пойдет по пути покупки ей украшений или свозит ее в отпуск. Уверен, это будет что-то особенное. Королевская семья славится своими необычными подарками, так что, кто знает, может быть, он подарит ей кусочек земли на Луне. Или он может подарить ей титул в качестве шутки, так что он может подарить что-то немного необычное, немного забавное», — говорит королевский эксперт, пишет express.co.uk.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Ранее в июле свой 78-й день рождения отпраздновала королева Камилла. Напомним, мы рассказывали, что предполагается подарил ей король Чарльз.