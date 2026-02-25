Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно появились с визитом в Иордании

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Иорданию с неожиданным визитом. Эта поездка несет гуманитарный характер, ведь страну они посетили вместе с доктором Тедросом Адханомом Гебрейесусом, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, сообщило издание People. Пара ранее сотрудничала с доктором Тедросом в глобальной кампании, которая продвигала равенство в вакцинации во время пандемии COVID 2021 года.

Первой встречей пары стал круглый стол Всемирной организации здравоохранения в Аммане. Ожидается, что поездка продлится со среды, 25 февраля, до четверга, 26 февраля, и будет посвящена гуманитарному реагированию на проблемы здравоохранения, психическому здоровью и поддержке уязвимых общин, пострадавших от конфликтов и перемещения.

Меган появилась на мероприятии в молочном твидовом костюме от Veronica Beard, который носила с лаконичным белым топом и золотым браслетом Cartier. Гарри тоже выбрал вещи в бежево-коричневой гамме.

После встречи супруги отправились к северу от Аммана в лагерь беженцев Заатари, где семьи живут в полупостоянных домах с несколькими доступными магазинами, сообщило BBC. Они посетили молодежный центр, которым руководит организация социального развития Questscope, предлагающая ряд мероприятий — от уроков искусства и фотографии до музыки и спорта — для привлечения молодежи и помощи в облегчении проблем психического здоровья.

Гарри и Меган посетили несколько классных комнат, наблюдали за девушками-подростками, которые играли на традиционных арабских инструментах, а в другом помещении выступали музыканты, которые играли на скрипках и гитарах. Для этого выхода пара переоделась в менее формальные, но удобные образы.

В течение следующих двух дней ожидается, что Гарри и Меган встретятся с лидерами Иордании и высокопоставленными чиновниками здравоохранения.

Это появление пары первое после громкого скандала в королевской семье связанного с дядей принца Гарри Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, которого обвиняют в должностном преступлении, связанным с делом Джеффри Эпштейна.