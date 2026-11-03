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Принц Гарри и Меган Маркл планируют еще один публичный выход в Британии
Герцог и герцогиня Сассекские стараются не планировать публичные мероприятия на время начала турне короля по Карибскому региону, хотя, по крайней мере, одно их выступление запланировано до конца года.
Как правило, члены королевской семьи активно избегают наложения обязательств друг на друга. Тщательно составляется календарь, известный как «сетка», чтобы распределить публичные выступления во времени.
После шести лет жизни в США Гарри и Меган вернулись в Великобританию в августе в качестве частных лиц и не могут выполнять обязанности от имени королевской семьи.
В начале этого месяца они вместе появились на ряде благотворительных мероприятий в Ноттингеме, и это был очень успешный выход пары, в рамках которого Меган буквально засыпали букетами цветов.
К тому же, Ноттингем — это город, где пара совершила свою первую совместную прогулку в рамках королевской программы в 2017 году.
Несмотря на растущую активность в Великобритании, включая многочисленные визиты в Лондон, пара до сих пор не встречалась с королем Чарльзом и остается в натянутых отношениях с принцем и принцессой Уэльскими, пишет Daily Mail.
Ранее один источник утверждал, что Сассекские взяли свои рождественские планы в свои руки, потому что «знают, что их не пригласят» в Сандрингем на Рождество, так как провести праздник с королевской семьей было бы «слишком сложно и неловко».
Ранее, напомним, мы писали, где проведут Рождество Меган и Гарри.