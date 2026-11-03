Принц Гарри и Меган Маркл планируют еще один публичный выход в Британии

Меган и Гарри / © Getty Images

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Как правило, члены королевской семьи активно избегают наложения обязательств друг на друга. Тщательно составляется календарь, известный как «сетка», чтобы распределить публичные выступления во времени.

После шести лет жизни в США Гарри и Меган вернулись в Великобританию в августе в качестве частных лиц и не могут выполнять обязанности от имени королевской семьи.

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Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

В начале этого месяца они вместе появились на ряде благотворительных мероприятий в Ноттингеме, и это был очень успешный выход пары, в рамках которого Меган буквально засыпали букетами цветов.

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К тому же, Ноттингем — это город, где пара совершила свою первую совместную прогулку в рамках королевской программы в 2017 году.

Несмотря на растущую активность в Великобритании, включая многочисленные визиты в Лондон, пара до сих пор не встречалась с королем Чарльзом и остается в натянутых отношениях с принцем и принцессой Уэльскими, пишет Daily Mail.

Меган Маркл на мероприятии в Ноттингеме / © Getty Images

Ранее один источник утверждал, что Сассекские взяли свои рождественские планы в свои руки, потому что «знают, что их не пригласят» в Сандрингем на Рождество, так как провести праздник с королевской семьей было бы «слишком сложно и неловко».

Ранее, напомним, мы писали, где проведут Рождество Меган и Гарри.

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