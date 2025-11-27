Гарри и Меган / © Instagram Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские учат своих своих двоих детей делать добро. Принц Арчи и принцесса Лилибет присоединились к своим родителям и их фонду Archewell Foundation, который объединился с Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) для приготовления еды для местного сообщества.

OBKLA — это общественная некоммерческая кухня, которая ежегодно предоставляет более 70 000 сытных обедов жителям Лос-Анджелеса, испытывающим нехватку продовольствия.

Гарри и Меган / © Instagram Меган Маркл

На фотографиях, которыми в Instagram поделилась Меган, Арчи и Лили вместе с родителями катают шарики из теста на упаковочной линии.

«Приходите, делайте добро», — написала в сторис герцогиня Сассекская.

Ранее в этом году Меган рассказывала о том, как они с Гарри воспитывают Арчи и Лили в атмосфере общности и понимания ценности еды, используя в качестве учебных пособий свой огород и небольшой фермерский киоск в их доме в Монтесито, Калифорния.

Меган с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

«Мы выращиваем много овощей, и я хочу, чтобы они научились именно этому. Садоводство действительно очень полезно для детей, потому что оно учит их терпению, учит ценить и уважать свою еду», — сказала в выпуске подкаста Aspire with Emma Grede.

Гарри и Меган с детьми / © Instagram Меган Маркл

