Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Британию с детьми, где они пойдут в школу

Меган и Гарри / © Associated Press

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Ранее 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет посещали школу недалеко от дома семьи в Монтесито, штат Калифорния, и теперь продолжат свое образование в Великобритании.

Местоположение новой школы для детей, а также частной резиденции семьи, не являющейся королевской, держится в секрете. Герцог и герцогиня Сассекские создадут независимый дом в Великобритании, а не будут жить в королевской собственности, об этом пишет журнал People.

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Принц Гарри с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Меган, Гарри и их дочь Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Известно также, что король Чарльз узнал о планах Сассекских в воскресенье, 16 августа, и, как сообщается, приветствовал возможность проводить больше времени с семьей вдали от внимания общественности.

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Напомним, принц Арчи родился в Британии в 2019 году, а его сестра Лилибет появилась на свет в 2021 году уже в Калифорнии, после того как Гарри и Меган в 2020 году отказались от королевских обязанностей и переехали в Соединенные Штаты.

Меган и Гарри / © Associated Press

41-летний Гарри и 45-летняя Меган сохранят свой дом в Монтесито, а также свою загородную недвижимость в Португалии. Местоположение новой резиденции семьи и школы для детей держится в секрете.

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