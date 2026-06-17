Принц Гарри и Меган впервые привезут двоих детей в Великобританию

Принц Гарри и Меган / © Instagram Меган Маркл

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Принц Гарри впервые за более чем четыре года вернётся в родную страну вместе с семьёй, чтобы посетить мероприятие, посвящённое отсчету одного года до начала «Игр непокоренных» (Invictus Games), сообщило издание The Telegraph.

Один из его деловых партнеров из Лос-Анджелеса заявил, что в последние месяцы между Гарри и его отцом наблюдается «потепление после охлаждения отношений», которые ухудшились после выхода мемуаров Гарри «Запасной» («Spare») и ряда его телевизионных интервью.

Источник сообщил:

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«Гарри говорит, что вернётся к концу года вместе с детьми именно с намерением воссоединиться с отцом. То, как он об этом говорит, свидетельствует о том, что он считает такую встречу вполне реальной и надеется, что она станет шагом к длительным мирным отношениям между ними. Он давно хотел, чтобы его дети познакомились со своим дедушкой, особенно после их встречи в Лондоне в прошлом году. Хотя вопросы доверия остаются сложными, сейчас создается ощущение, что все стороны стремятся к миру».

Источник также отметил, что в окружении короля до сих пор существует некоторое недоверие к Гарри, однако сам монарх якобы заинтересован в поиске пути к примирению с младшим сыном.

Помимо мероприятия, посвящённого «Играм непокоренных», которые пройдут в Бирмингеме в июле 2027 года, Гарри планирует встретиться с представителями организаций, покровителем которых он по-прежнему является, в частности WellChild и Scotty’s Little Soldiers.

Пока неизвестно, встретятся ли принц Арчи и принцесса Лилибет с королём.

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Напомним, что в прошлом году Гарри проиграл судебный спор с Министерством внутренних дел Великобритании по поводу права на автоматическую государственную полицейскую охрану во время пребывания в стране. Однако герцог Сассекский настаивает, что без такой охраны его супруге и детям опасно посещать Великобританию, и продолжил добиваться пересмотра решения в закрытом порядке. В декабре он добился важного успеха, когда ему была предоставлена полная оценка рисков безопасности. Окончательное решение теперь должен принять Королевский и VIP-исполнительный комитет (RAVEC), отвечающий за вопросы охраны.

В то же время чиновники Министерства внутренних дел, Кабинета министров и Министерства иностранных дел, как сообщается, опасаются, что предоставление семье Сассексов автоматического права на полицейскую защиту может вызвать политический резонанс и негативную реакцию общественности. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Поэтому пока неизвестно, что побудило принца решиться на поездку с семьёй и состоится ли она на самом деле.

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