Принц Гарри игриво похлопал Меган Маркл по ягодицам во время танца

Герцогиня Сассекская поделилась видеороликом, на котором они танцуют вместе на лужайке в их дворе в доме в Монтесито.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл доказывает, что их романтические отношения с принцем Гарри по-прежнему живые и процветают.

В воскресенье, 44-летняя герцогиня Сассекская поделилась в своих Instagram Stories видео, на котором она и 41-летний принц Гарри танцуют под зажигательную музыку на лужайке. В какой-то момент этого игривого ролика Меган, кажется, убирает руку с плеча Гарри и кладет ее поверх его руки, которая игриво лежит у нее на ягодицах.

Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

А днем ранее Маркл поделился еще одним черно-белым видеороликом, на котором пара танцует, снятым их 4-летней дочерью, принцессой Лилибет. Также герцогиня решила присоединится к тренду «2026 — это новый 2016» и показала фото с принцем десятилетней давности.

«Когда 2026 год ощущается точно так же, как 2016… нужно было там побывать», — подписала она пост.

