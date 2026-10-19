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Принц Гарри мило поправил Меган Маркл прическу на их первом публичном мероприятии
Во время визита в Ноттингем принца Гарри застали за игрой с хвостиком его жены Меган Маркл.
На видео, которым поделилось издание Daily Mail было видно, как 42-летний герцог Сассекский гладит волосы своей жены во время одного из мероприятий в молодежной благотворительной организации Epic Partners.
На видеозаписи видно, как Гарри проводит рукой по длинному конскому хвосту Меган, пока они поют песню «С днем рождения» одной из сотрудниц благотворительной организации, Микаэле Кастильо.
Это был лишь один из проявлений нежности принца Гарри к своей жене во время этой публичной прогулки, когда они украшали кексы глазурью и посещали благотворительную организацию, которая предоставляет спортивное наставничество детям в возрасте от 4 до 18 лет.
Пара также держалась за руки и обменивалась нежными взглядами, выполняя ряд официальных обязанностей в королевском стиле во время своего первого совместного публичного появления после возвращения в Великобританию со своими детьми. А герцогиня Сассекская во время этой поездки рассказала, чем увлеклась ее дочь принцесса Лилибет в Британии.