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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри мило поправил Меган Маркл прическу на их первом публичном мероприятии

Во время визита в Ноттингем принца Гарри застали за игрой с хвостиком его жены Меган Маркл.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

На видео, которым поделилось издание Daily Mail было видно, как 42-летний герцог Сассекский гладит волосы своей жены во время одного из мероприятий в молодежной благотворительной организации Epic Partners.

На видеозаписи видно, как Гарри проводит рукой по длинному конскому хвосту Меган, пока они поют песню «С днем ​​рождения» одной из сотрудниц благотворительной организации, Микаэле Кастильо.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Это был лишь один из проявлений нежности принца Гарри к своей жене во время этой публичной прогулки, когда они украшали кексы глазурью и посещали благотворительную организацию, которая предоставляет спортивное наставничество детям в возрасте от 4 до 18 лет.

Пара также держалась за руки и обменивалась нежными взглядами, выполняя ряд официальных обязанностей в королевском стиле во время своего первого совместного публичного появления после возвращения в Великобританию со своими детьми. А герцогиня Сассекская во время этой поездки рассказала, чем увлеклась ее дочь принцесса Лилибет в Британии.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

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