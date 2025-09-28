Принц Гарри может снова встретиться с отцом Чарльзом: стали известны подробности

Принц Гарри / © Associated Press

В начале сентября герцог Сассекский посетил Лондон, там он провел несколько важных встреч, посетил церемонию, а также приехал на долгожданную встречу со своим отцом королем Чарльзом III, который пригласил его на чаепитие в Кларенс-хаус.

Встреча прошла хорошо и после нее принц Гарри дал лишь один публичный комментарий и откровенно удивил всех.

Принц Гарри и король Чарльз / © Associated Press

Теперь сообщается, что новая встреча и не просто встреча, а совместный публичный выход с королем может состояться в скором времени. Ведутся важные переговоры о том, чтобы впервые за шесть лет провести публичное мероприятие для отца и сына, пишет express.co.uk.

Отметим, что герцог Сассекский отдалился от некоторых членов королевской семьи после своего сенсационного ухода в 2020 году и переезда с женой Меган Маркл в Калифорнию.

Принц Гарри и Меган Марклт / © Getty Images

Отношения принца Гарри с королевскими родственниками испортились после того, как он сделал несколько сенсационных заявлений о своей жизни в королевской семье. Но в начале этого месяца прохлада в отношениях, похоже, потеплела, когда герцог встретился с отцом в Кларенс-хаусе.

Эта личная встреча состоялась спустя несколько недель после того, как его помощники, как было замечено, встречались с помощниками короля в Лондоне в начале лета, что было воспринято как первый шаг на пути к будущему примирению. Теперь, как сообщается, придворные в обоих домах усердно работают над планом разрешения королевского кризиса.

Напомним, после визита в Лондон принц Гарри приезжал в Украину. Он посетил Киев и провел одну ночь в украинской столице.

