Принц Гарри нарушил молчание по поводу вражды с отцом Чарльзом и братом Уильямом

Принц Гарри / © Associated Press

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Принц Гарри нарушил молчание по поводу «испорченных отношений» со своим братом принцем Уильямом и отцом, королем Чарльзом во время нового интервью, которое вышло в тот же день, когда члены королевской семьи исполняли свои обязанности и присутствовали султана Омана, который прибыл с государственным визитом в Великобританию.

На вопрос, сожалеет ли он по поводу некогда существовавших отношений с семьей, Гарри ответил.

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Принц Гарри / © Getty Images

«Да, конечно. Думаю, с точки зрения семьи, это еще одна очень понятная проблема для многих людей: разногласия между братьями и сестрами, испорченные отношения между детьми и их родителями, детьми и одним из родителей. Эта тема постоянно всплывает в разговорах с людьми, поэтому я понимаю, насколько она близка многим. Люди могут смотреть на нас и думать: „Как вы собираетесь с этим справиться? Может быть, это поможет мне разобраться со своими проблемами“».

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Герцог Сассекский добавил: «Некоторые люди не хотят, чтобы у нас всё получилось. Я хочу, чтобы у нас всё получилось. Учитывая всё остальное, что происходит в мире, самое важное — это примирение, вот в чём суть. Шрамы остаются навсегда. Но важно ваше восприятие и ваше отношение к произошедшим событиям, умение отпустить прошлое. Я бы посоветовал всем так поступить: если некоторые вещи из прошлого до сих пор влияют на вас каждый день, от них сложнее отказаться», — сказал принц.

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Отметим, что отношения с королем Чарльзом у Гарри стали налаживаться совсем недавно, когда этим летом они встретились за чаем в Класренс-хаусе, а вскоре после этого было объявлено, что герцог и герцогиня Сассекские возвращаются жить в Великобританию.

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

А вот с братом принцем Уильямом дела обстоят несколько по-другому, между ними до сих пор нет никакого контакта.

Принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

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