Принц Гарри нашел способ помириться с королем Чарльзом и родственниками

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Самым убедительным на данный момент признаком того, что принц Гарри стремится к примирению с королем Чарльзом и другими высокопоставленными членами королевской семьи, является то, что в конце этого месяца будет отправлено электронное приглашение, за которым последует официальное приглашение, сообщает Daily Mail.

Источники сообщили, что время приглашения было выбрано таким образом, чтобы дать семье наилучшие шансы присутствовать, учитывая, что Чарльз, как известно, составляет свой график на три года вперед.

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

«Король, возможно, приедет, чтобы продемонстрировать поддержку Вооруженным силам и поздравить Гарри с самым значительным успехом в его жизни», — сказала корреспондент Ингрид Сьюард. «Единственная причина, по которой король опасается общаться со своим сыном, заключается в том, что он больше не доверяет ему и не хочет, чтобы он повторял их личные разговоры, как он делал в прошлом. Это касается всех членов семьи».

Реклама

Другой комментатор Кэти Николл добавила: «Король непременно хочет отношений со своим младшим сыном и внуками. Он обладает невероятной способностью прощать и хочет быть великодушным во всем этом, и поэтому, безусловно, есть вероятность, что король рассмотрит возможность посещения Invictus».

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, открытие «Игр непокоренных» запланировано на 12 июля 2027 года в Национальном выставочном центре Бирмингема, а их завершение — на 17 июля, в день, когда королеве Камилле исполнится 80 лет. По этому случаю, скорее всего, уже будут запланированы некоторые торжества.

Также пока неизвестно, рискнет ли герцог привезти Меган и их детей — принца Арчи и принцессу Лилибет в Великобританию, поскольку ранее он заявлял, что не сможет сделать этого, если семье не будет предоставлена ​​полная защита полиции.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images