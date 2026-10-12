Принц Гарри неожиданно рассказал, как боролся с депрессией

Принц Гарри / © ALS Association

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Решение о переезде было принято незадолго до того, как герцог и герцогиня Сассекские сделали сенсационное заявление о том, что они откажутся от своих королевских обязанностей и переедут в США в 2019 году.

В новом эпизоде ​​MasterClass, вышедшем в четверг, 8 октября, 42-летний Гарри вспоминает, как пережил «адреналиновый спад» через несколько дней после прибытия в Канаду в конце 2019 года, после нескольких лет, проведенных в, по его словам, стрессовой обстановке.

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Принц Гарри / © Associated Press

«Находясь в Канаде, вдали от стрессовой обстановки, где, предположительно, мой организм был переполнен адреналином, через два-три дня я испытал резкий выброс адреналина, чего раньше никогда не испытывал.

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Мне казалось, что для того, чтобы адреналин заставил мой мозг работать, мне нужен был стресс, потому что я стал совершенно бесполезен по дому», — продолжает он. «Я фактически впал в депрессию примерно на две недели, и мне казалось, что я не могу функционировать без адреналина», - цитирует его слова express.

Новая программа была снята этим летом в Калифорнии, и в ней Гарри вместе с нейробиологом доктором Мэри-Фрэнсис О'Коннор исследует влияние горя на мозг и тело. По имеющейся информации, он рассказывает о своем собственном опыте потери матери, принцессы Дианы, в возрасте 12 лет, и о том, какое долгосрочное влияние это оказало на него.

Принц Гарри и принцесса Диана / © Associated Press

Для принца Гарри поездка в Канаду стала следствием многолетней борьбы с горем после потери матери, трагически погибшей в автокатастрофе в Париже в 1997 году. В эпизоде ​​он говорит:

«В течение 15, 20 лет, когда меня спрашивали: „Ты в порядке?“, я отвечал: „Я в порядке“. Это было оцепенение, эмоциональное отключение. И, сам того не осознавая, адреналин подталкивал меня, гнал меня вперед. Именно это побудило меня вступить в армию в 20 лет. Это было идеальным отвлечением. Я не мог думать ни о чем другом, кроме выполняемой задачи», — добавляет он.

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После возвращения из второй командировки в Афганистан в 2013 году Гарри объясняет, как он начал понимать, что пережитое им в армии спровоцировало его раннюю травму. «То, что я видел, то, что я пережил, казалось, стало триггером для других травм, которые накопились во мне», — говорит он.

«Я начал понимать, что, вероятно, серьезно истощился, когда даже простое надевание рубашки — затягивание воротника — вызывало у меня ощущение удушья, и я начинал испытывать панические атаки, даже просто в машине по дороге на работу», — вспоминает он. «И тогда я понял: „Ладно, здесь что-то более серьезное, нужно разобраться в чем-то другом“».

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Недавно Гарри и Меган вернулись жить в Британию вместе с двумя детьми. И этот этап стал совершенно новым для семьи.

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