Принц Гарри обратился к Путину со сцены в Киеве, и повторил слова своей матери - принцессы Дианы

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Сегодня принц Гарри прибыл в украинскую столицу, чтобы выступить на форуме, где со сцены заявил, что приехал в Украину «не как политик».

Издание itv.com сообщает детали выступления герцога Сассекского в Киеве.

Во время своей речи принц сказал российскому президенту Путину, что «еще есть возможность, чтобы остановить эту войну».

Реклама

«Спустя годы этой войны, — сказал Гарри президенту Путину, — с огромными потерями и ограниченными достижениями становится все яснее, что этот путь не приносит победителя — только новые потери. Президент Путин, ни одна страна не выигрывает от продолжающейся гибели людей, свидетелями которой мы являемся».

Принц не упомянул президента США Дональда Трампа по имени, но сказал, что у него есть послание для «американского руководства».

Гарри заявил, что США — его приемная страна — играют «исключительную роль» в этом конфликте, потому что, когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, Америка обязалась защищать границы Украины и ее суверенитет.

«Это момент для американского лидерства — момент, когда Америка должна показать, что она может выполнять свои международные договорные обязательства — не из благотворительности, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности», — сказал сын короля Чарльза в адрес администрации Трампа.

Реклама

Напомним, в рамках этой поездки герцог Сассекский также примет участие в мероприятиях фонда Invictus Games, который он основал после ухода из британской армии.

А еще планирует увидеть работу благотворительной организации по разминированию The Halo Trust, которая ему очень дорога, поскольку его мать – принцесса Диана — работала с ними в Анголе незадолго до своей смерти в 1997 году.

В своей речи на конференции по безопасности Гарри повторил слова своей матери.

«Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, понимающий, что такое служение, как гуманист, видевший человеческие жертвы конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен привыкать к этой войне или не замечать ее последствий».

Реклама

В 1997 году в Анголе его мать Диана заявила перед камерами, что она «не политический деятель», а «гуманитарный».