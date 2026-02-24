Принц Гарри обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри записал обращение к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Видео опубликовал центр Superhumans, который он лично посещал.

«В течение прошлого года я имел честь и привилегию дважды посетить Украину. Каждый раз я покидал ее глубоко тронутым мужеством, достоинством и несокрушимым духом украинского народа. Даже посреди войны — войны, которая ежедневно уносит жизни гражданских и военных, — жизнь продолжается.

Я увидел эту силу в центре Superhumans во время своего визита в апреле — в решимости тех, кто восстанавливает свои тела и строит свое будущее заново. Я видел ее в стойкости и гордости ветеранов Invictus Games, с которыми встретился в Ванкувере. И я увидел ее в глазах украинцев в Киеве — глазах, несущих в себе и боль, и непоколебимую надежду.

Уже четыре года Украина стоит непоколебимо. Вы показали миру, как выглядит настоящая стойкость. Вы напомнили всем нам, что свобода и независимость никогда не бывают гарантированными. Их нужно защищать, оборонять и, когда необходимо, бороться. Сегодня, когда Украина отмечает годовщину начала этой войны, я хочу обратиться непосредственно к вам — к тем, кто на передовой, и к тем, кто поддерживает с тыла. Ваша сила вдохновляет мир. Ваша храбрость объединяет нас, а ваша надежда освещает путь вперед для всех нас.

Пожалуйста, знайте: вы не одни. Мир стоит вместе с вами, и мы ежедневно учимся у вашего мужества», — сказал Гарри.

В видео кроме речи принца также можно увидеть кадры его пребывания в Украине. Гарри посетил пациентов-военнослужащих, которые проходят сложный путь к выздоровлению, а также пообщался с волонтерами, сфотографировался с флагом Free Azov, а также встретился с представительницей центра реабилитации.

Именно во время поездки сыну британского короля подарили шевроны, которые сейчас украшают дом Гарри и недавно они случайно появились в видео его жены Меган.

© Instagram Меган Маркл