Принц Гарри побывал в Украине: подробности визита, которые держались в секрете

Принц Гарри / © Associated Press

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Герцог Сассекский посетил во Львове клинику поддержки раненых военнослужащих и гражданских лиц Superhumans Center. Встретила принца во Львове Ольга Руднева — CEO-специалист центра. Она рассказала в своем Instagram сторис о том, сложно ли было привезти принца Гарри в Украину и опубликовала фото с герцогом.

Гарри, к слову, обещал вернуться в Украину еще. Он, кстати, не единственный член британской королевской семьи, который поддерживает нашу страну.

Ранее в апреле 2024 года в Киев, Ирпень и Бучу приезжала герцогиня Эдинбургская Софи — жена принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II. Ее визит тогда тоже не был анонсирован заранее (очевидно из-за соображений безопасности).

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Ее Королевское Высочество встретилась с президентом Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, а также с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны России против Украины.

Герцогиня Эдинбургская и Елена Зеленская / © Associated Press