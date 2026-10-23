Принц Гарри поделился редким откровением о своих двоих детях - Арчи и Лилибет

Принц Гарри с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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У Гарри и Меган Маркл двое детей – 7-летний сын Арчи и 5-летняя дочь Лилибет.

Семья из четырех человек, которая, как предполагается, сейчас проживает где-то в Котсуолдсе, вернулась в Великобританию в августе. Герцог и герцогиня Сассекские впервые появились на публике вместе после своего возвращения на прошлой неделе, посетив Ноттингем.

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Меган и Гарри в Ноттингеме / © Associated Press

В интервью журналу GQ принц Гарри рассказал о своих детях, сообщив, что Арчи и Лилибет в восторге от новой школы. Юные члены королевской семьи начали посещать школу через несколько дней после прибытия в Великобританию, но через два дня родители забрали документы, поскольку тесные транспортные развязки вызвали опасения Гарри и Меган по поводу безопасности.

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Теперь Арчи и Лилибет учатся в новой школе, и Гарри рассказал, что его детям там нравится. В интервью Гарри спросили, почему семья вернулась в Великобританию и решила обучать своих детей в британской школе. На что принц ответил:

«Это открывает возможности для семьи. Возможность отдать детей в британскую школу очень много значит для меня. Я не представлял, насколько это важно. Я всегда думал, что мы сами попытаемся это сделать, но вот они уже две недели в школе».

Принц Гарри в 13-летнем возрасте в Итоне / © Getty Images

«Им это очень нравится, и это даёт им совершенно другой опыт. Я не критикую американские школы. Но я думаю, что для детей семи и пяти лет возможность сравнить разные школы и получить совершенно разный культурный опыт сегодня очень важна. Но да: вернуться ближе к семье и снова быть на британской земле дольше, чем несколько дней или неделю. Приятно вернуться».

Гарри также рассказал о желании показать своим детям место, где он вырос. Он добавил: «Желание… чтобы они пережили то же, что и я, — хорошее, а не обязательно плохое, — заставило меня всерьез задуматься: это возможность, давайте воспользуемся ею прямо сейчас», - добавил герцог Сассекский.

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Принц Гарри с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

В этом же интервью принц Гарри в трех словах рассказал о состоянии здоровья своего отца - короля Чарльза.

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