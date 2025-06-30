Принц Гарри подвергся критике на мероприятии в Нью-Йорке: что произошло

Принц Гарри / © Associated Press

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В прошедшую пятницу герцог Сассекский выступил на глобальном саммите Nexus, где он присоединился к соучредителю Рейчел Геррол для обсуждения цифровой безопасности для детей.

Принц и его жена Меган Маркл поддержали благородное дело через свой фонд Archewell Foundation, и Гарри поспешил рассказать аудитории, что это так важно для пары, потому что «моя жена в 2018 году была самым троллимым человеком в мире».

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Однако, королевский репортер Daily Express Пандора Форсайт сказала, что появление младшего ребенка короля, похоже, не привлекло заголовки газет, как это было бы в прошлом. Она отметила: «Если вспомнить несколько лет назад, если бы Гарри появился в Нью-Йорке, это было бы что-то вроде заголовков на первых полосах газет. Но сейчас он так часто участвует в этих конференциях и выступлениях, что это как-то отходит на второй план. Он старается изо всех сил вернуться к действительно благородному делу, а именно к детям, которые, к сожалению, и очень трагически, покончили жизнь самоубийством… отчасти это связано с интернет-троллингом. Но это было в 2018 году, и если он продолжит возвращаться к этому, то, как мне кажется, это отвлечет от действительно важного вопроса», — говорит репортер, цитирует express.co.uk.

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Принц Гарри / © Associated Press

Теперь же в заголовках газет звучит преимущественно имя Меган Маркл. К тому же, сейчас герцогиня Сассекская активно развивает свой блог в Instagram и делает все возможное для того, чтобы ее имя звучало все громче.