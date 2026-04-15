- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Принц Гарри показал свои спортивные навыки на стадионе в Мельбурне, а Меган решила не участвовать
Меган Маркл не присоединилась к принцу Гарри на одно из мероприятий в Австралии.
Принц Гарри совершил самостоятельную остановку во второй день своей поездки в Австралию, посетив мероприятие, организованное благотворительной организацией Movember, занимающейся вопросами мужского здоровья, на стадионе Mission Whitten Oval, штаб-квартире профессионального австралийского футбольного клуба Western Bulldogs в Мельбурне.
На это веселое мероприятие были приглашены отцы и дети из местных общественных групп, а также представители организаций, занимающихся вопросами воспитания детей и семьи.
Также герцог посетил тренировку по австралийскому футболу команды Western Bulldogs. Он продемонстрировал свои спортивные навыки и весело провел время. Жаль, что герцогиня Сассекская не присоединилась к мужу на этом мероприятии.
Далее принц Гарри отправится в Канберру, чтобы посетить Австралийский военный мемориал, встретиться с ветеранами из числа коренного населения и посетит прием в поддержку организации Invictus Australia.