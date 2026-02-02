Принц Гарри покорял волны в Калифорнии, а его инструктор поделился видео

Принц Гарри / © Associated Press

Герцог Сассекский был запечатлен на очередном уроке серфинга в Калифорнии, покоряя волны, которые были больше, чем когда-либо прежде.

Его жена Меган Маркл не появилась на видео, где Гарри просто наслаждается своим новым хобби — серфингом. Видео было опубликовано инструктором по серфингу Райманом Ван Бастолаером, который и раньше выкладывал подобные видео с Гарри в своем Instagram.

Поклонники пишут, что в восторге от новых способностей принца, ведь ранее, когда он жил в Британии, он не покорял волны и не катался на доске.

Принц Гарри брал уроки серфинга после переезда за океан, и однажды даже появилось видео, на котором принц Арчи пробует себя на доске для серфинга. Считается, что это Меган подарила ему сертификат на его день рождения пять лет назад.