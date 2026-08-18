Принц Гарри получил обнадеживающее предложение от отца короля Чарльза

Принц Гарри и король Чарльз / © Associated Press

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Как пишут британские СМИ, принц Гарри отчаянно хочет как можно чаще видеться со своим отцом королем Чарльзом, и особенно воодушевлен этой идеей после недавней встречи с ним в июле, на которой также присутствовала его жена Меган и дети – Арчи и Лили.

В последние несколько лет отношения герцога Сассекского с отцом, королем Чарльзом были не самыми гладкими, он виделся с ним всего несколько раз. Однако их последняя встреча в Хайгроуве в июле, на которой Гарри присутствовал в сопровождении жены и детей, похоже, улучшила эти отношения.

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Принц Гарри / © Associated Press

Сейчас считается, что отец и сын находятся в лучших отношениях, и, как сообщается, ожидаются новые встречи во время будущих визитов Гарри в Великобританию. Источник сообщил изданию, что герцог рад приглашению остановиться в Букингемском дворце во время своего следующего визита в Великобританию в сентябре.

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Источник сообщил RadarOnline.com: «То, что Гарри официально пригласили остановиться во дворце, — это важный шаг. Он отчаянно хочет как можно чаще видеться с Чарльзом и очень рад, что его снова тепло принимают».

Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

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