Принц Гарри посетил мероприятие в поддержку Украины в Лондоне и сделал неожиданное заявление об украинцах

Принц Гарри / © Getty Images

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Благотворительное мероприятие проводилось в поддержку организаций, оказывающих помощь Украине в условиях продолжающегося конфликта в стране.

Гарри улыбнулся и помахал фотографам, направляясь внутрь помещения, одетый по случаю в черный галстук-бабочку и смокинг.

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Принц Гарри также выступил на мероприятии с речью, в которой он рассказал об истории взаимоотношений между Великобританией и Украиной, а затем поделился некоторыми впечатлениями от своих недавних визитов в эту страну.

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«Я увидел в Украине нечто такое, от чего невозможно отвести взгляд. Я встречал людей, потерявших конечности, дома и близких, — и все же каким-то образом находящих в себе силы для восстановления», — сказал он. «Я провел время с членами украинского сообщества Invictus: мужчинами и женщинами, которые служили своей стране и получили травмы, изменившие их жизнь, но которые продолжают соревноваться, руководить, смеяться и смотреть в будущее.

Принц Гарри / © Getty Images

Больше всего мне запомнилось то, что стойкость в Украине принадлежит не какой-либо одной группе. Она принадлежит всей стране. Тем, кто защищает линию фронта. Тем, кто лечит раненых. Тем, кто поддерживает работу предприятий, школ и общин. Тем, кто разрабатывает технологии, меняющие характер современной войны. И тем, кто сегодня восстанавливает то, что было разрушено вчера, зная, что завтра это может быть снова атаковано. Это и есть национальная стойкость в ее истинном проявлении», — сказал сын короля Чарльза.

«Но их стойкость никогда не должна стать оправданием для того, чтобы мы терпели их страдания.

Украинцы не должны год за годом доказывать, на что они способны, — продолжил он. — Их мужество заслуживает не только восхищения. Оно заслуживает нашей решимости», — цитирует слова принца журнал People.

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Герцог Сассекский, который провел десять лет в британской армии, в последние годы несколько раз посещал Украину, причем большая часть его работы была посвящена ветеранам и раненым.

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