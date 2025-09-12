Принц Гарри посетил музей в Киеве: эксклюзивные фото со встречи сына короля Чарльза с ветеранами

Принц Гарри в Киеве

Утром герцога Сассекского встречала делегация на вокзале в столице Украины. После чего вместе с командой фонда Invictus Games Foundation принц отправился в Музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретился с украинскими ветеранами.

Принц Гарри в Киеве, фото: Карина Полищук

С Леди.ТСН поделилась эксклюзивными фотографиями владелица канала «Все про Роял» Карина Полищук, которая специально приехала к Музею, чтобы увидеть принца собственными глазами. Пообщаться с Гарри, увы, не удалось, охрана принца не разрешила. Но говорит, что Гарри любезно общался с приглашенными на встречу ветеранами, которые приехали со всех уголков страны, всем уделил время и даже немного задержался (на целых 40 минут), чтобы поприветствовать тех, кто опоздал на мероприятие.

Принц Гарри в Киеве, фото: Карина Полищук

Словом принц был очень любезен, но осторожен. Все-таки визит в Киев для него первый, но, надеемся, не последний.

Выглядел герцог Сассекский весьма повседневно, на нем была черная рубашка, пиджак и темно-синие брюки с тканевым ремнем.

Принц Гарри в Киеве, фото: Карина Полищук

Напомним, цель принца в Украине подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в эту войну, и то, через что они проходят. Мы должны постоянно помнить об этом. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит», — сказал принц журналистам The Guardian во время поездки в Киев.