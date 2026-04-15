Принц Гарри посетил военный мемориал, пока его жена Меган Маркл блистала на ТВ в Австралии

Принц Гарри / © Associated Press

В ходе своего визита в страну, принц Гарри чествует ветеранов и военнослужащих. Этот военный мемориал, который посетил герцог Сассекский, главный национальный памятник тем, кто служил и погиб на войне и при исполнении служебных обязанностей, объединяющий в себе святилище, музей и архив. Он был открыт в 1941 году.

Принц Гарри, одетый в темный костюм и с медалями, полученными за десятилетнюю службу в британской армии, поприветствовал собравшихся ветеранов, после чего произнес приветственную речь. Он также возложил венок и некоторое время осматривал мемориал, который называется «За нашу страну».

Принц Гарри / © Associated Press

Затем его провели внутрь Военного мемориала, где он осмотрел выставку.

Позже он принял участие в приеме, организованном организацией Invictus Australia, и посетил церемонию «Последний пост», которая проводится каждый вечер у мемориала с 2013 года в память об отдельном военнослужащем посредством рассказов, размышлений и исполнения траурной мелодии, пишет People.

Принц Гарри / © Associated Press

На приеме Гарри объявил о запуске Invictus Australia Sports Festival, совершенно нового международного мероприятия по адаптивным видам спорта, которое состоится в Перте, Австралия, в октябре 2026 года.

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Тем временем его жена Меган Маркл выступила в качестве приглашенного судьи в австралийском шоу «MasterChef».