- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
Принц Гарри посетил военный мемориал, пока его жена Меган Маркл блистала на ТВ в Австралии
Принц Гарри посетил сегодня в Канберре Австралийский военный мемориала во второй день королевской поездки в Австралию.
В ходе своего визита в страну, принц Гарри чествует ветеранов и военнослужащих. Этот военный мемориал, который посетил герцог Сассекский, главный национальный памятник тем, кто служил и погиб на войне и при исполнении служебных обязанностей, объединяющий в себе святилище, музей и архив. Он был открыт в 1941 году.
Принц Гарри, одетый в темный костюм и с медалями, полученными за десятилетнюю службу в британской армии, поприветствовал собравшихся ветеранов, после чего произнес приветственную речь. Он также возложил венок и некоторое время осматривал мемориал, который называется «За нашу страну».
Затем его провели внутрь Военного мемориала, где он осмотрел выставку.
Позже он принял участие в приеме, организованном организацией Invictus Australia, и посетил церемонию «Последний пост», которая проводится каждый вечер у мемориала с 2013 года в память об отдельном военнослужащем посредством рассказов, размышлений и исполнения траурной мелодии, пишет People.
На приеме Гарри объявил о запуске Invictus Australia Sports Festival, совершенно нового международного мероприятия по адаптивным видам спорта, которое состоится в Перте, Австралия, в октябре 2026 года.
Тем временем его жена Меган Маркл выступила в качестве приглашенного судьи в австралийском шоу «MasterChef».