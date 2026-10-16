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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри коснулся бороды рыжеволосого мужчины на публичном мероприятии

Герцог Сассекский удивил доброжелателя на публичном мероприятии в Ноттингеме.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри с незнакомцем

Принц Гарри с незнакомцем / © Getty Images

Вчера во время визита в Ноттингем принц Гарри приветствовал доброжелателей, собравшихся у здания Community Recording Studio -благотворительной организации, работающей с молодежью и местным сообществом и предлагающей широкий спектр творческих и спортивных занятий, а также программы наставничества и развития молодежи.

Принц Гарри с незнакомцем / © Getty Images

Принц Гарри с незнакомцем / © Getty Images

Особенно внимание принца привлек такой же рыжеволосый мужчина с рыжей бородой, как и он сам. Герцог Сассекский остановился на мгновение, чтобы немного поговорить с незнакомцем, и даже потрогал его бороду. Это выглядело достаточно забавно на снимке, которые сделали фотографы.

Принц Гарри с незнакомцем / © Getty Images

Принц Гарри с незнакомцем / © Getty Images

Напомним, Гарри и его жена Меган Маркл также во время этой поездки поучаствовали в мастер-классе. Они надели полосатые фартуки и активно трудились на кухне и помогали готовить еду во время своего пребывания там.

Меган и Гарри / © Associated Press

Меган и Гарри / © Associated Press

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