Принц Гарри прибыл в Лондон: первые фото папарацци и подробности, увидится ли он с королем Чарльзом

Герцог Сассекский присоединился к группе знаменитостей, среди которых Элтон Джон и Элизабет Херли, которые обвиняют издателя Daily Mail в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием незаконных методов в рамках судебного процесса, являющегося частью более широкого скандала с прослушиванием телефонных разговоров в Лондоне.

Гарри прибыл в Высокий суд Лондона сегодня утром. Его представитель сообщил журналу People, что герцог Сассекский «чувствует себя уверенно и готов», поскольку затянувшееся судебное разбирательство против Associated Newspapers продолжается.

Принц подал в суд на медиагруппу, которая издает Daily Mail, The Mail on Sunday и Mail Online, по обвинениям в незаконном сборе информации. По данным BBC, компания Associated Newspapers «категорически опровергла» эти утверждения.

В числе истцов в этом судебном процессе также числятся известные личности, в том числе Элтон Джон, Элизабет Херли и бывшая жена Джуда Лоу — Сэди Фрост, которые обвиняют газетную группу в незаконных действиях, таких как взлом телефонов.

Этот случай знаменует собой заключительную главу в серии судебных тяжб, которые Гарри вел против британских газет, — борьбы, которую он поклялся довести до конца.

Ожидается, что принц Гарри явится в суд в ближайшие дни и станет первым свидетелем, дающим показания в четверг, 22 января. Хотя принц будет находиться в Лондоне несколько дней, маловероятно, что он увидит своего отца, короля Чарльза, который проводит отпуск в Шотландии. В прошлый раз они встречались в сентябре 2025 года и тогда Гарри дал лишь единый комментарий прессе об этой встрече.