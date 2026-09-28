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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри пригнул с парашютом и впервые рассказал о причинах возвращения в Британию

Герцог Сассекский сдержал давнее обещание, данное 102-летнему ветерану, и с восторгом рассказал о своем возвращении в Великобританию после нескольких лет, проведенных в США со своей семьей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
1 комментарий
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

В интервью канадскому телеканалу CTV после прыжка с парашютом, совершенного в честь обещания, данного 102-летнему ветерану Второй мировой войны, Гарри с восторгом рассказал о возвращении своей семьи в Великобританию.

«Это было здорово. Было здорово снова оказаться на британской земле», — сказал он.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Смеясь над своим прыжком с парашютом в тандеме, 42-летний Гарри добавил: «На самом деле, здорово снова оказаться на твердой земле!». Он сказал о семилетнем принце Арчи и пятилетней принцессе Лилибет: «Дети счастливы в школе, и это дает мне возможность по-настоящему сосредоточиться на проекте Invictus в Бирмингеме», — сказал Гарри, пишет Mirror.

Игры состоятся в июле следующего года. На вопрос о причинах переезда после шести лет жизни в солнечной Калифорнии герцог ответил: «Много причин», но не стал вдаваться в подробности, поскольку спор вокруг их частной охраны продолжается.

Напомним, ровно месяц назад принц Гарри и Меган Маркл приземлились в аэропорту Бирмингема, чтобы начать новую главу своей жизни в Великобритании. Но их дети уже успели поменять одну школу на другую.

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Комментарии (1)
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mag2333
12:25, 2026.09.28
Стрибнув, а не пригнув. Вчи державну!
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