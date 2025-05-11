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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри пришел на концерт Бейонсе в особенной шляпе: его жена Меган показала фото

Меган Маркл показала сентиментальную шляпу принца Гарри, которая чтит всех его любимых и дорогих сердцу людей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

На шляпе были изображены имена их детей, американский флаг, британский флаг, флаг Калифорнии и контур Африки. В ней принц Гарри посетил с женой Меган концерт их любимой певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, а Меган описала вечер, как «очень веселое свидание».

Меган Меган поделилась в Instagram публикацией, в которой показала основные моменты пятничного концерта и продемонстрировала фирменные детали на полях шляпы ее мужа Гарри.

Шляпа принца Гарри / © Instagram Меган Маркл

Шляпа принца Гарри / © Instagram Меган Маркл

Символы на головном уборе включают в себя американский флаг, где сейчас проживают они с Меган, британский флаг в честь его родины, контур Африки, где он принимал участие в благотворительных проектах и, наконец, флаг Калифорнии, где у них есть дом и откуда родом его жена. Наряду с флагами и символами на полях шляпы также написано «Арчи» и «Лили» в честь их детей, а также слова «моя любовь» — ласковое обращение, которым они с Меган называют друг друга.

Под фотографией Маркл написала: «Шляпа моего мужа закружилась».

Зеленую шляпу принц Гарри носил с черной футболкой и серой плотной рубашкой.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

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