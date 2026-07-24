Принц Гарри привез детей - принцессу Лили и принца Арчи в дом детства их бабушки - принцессы Дианы

Меган и Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

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Среди редких семейных фотографий есть снимок, сделанный, судя по всему, во время визита в Элторп, где Гарри, Арчи и Лилибет запечатлены с букетами цветов.

Они запечатлены со спины, идущими по травянистой тропинке, обсаженной деревьями и живой изгородью. Считается, что фотография была сделана в Элторпе, родовом поместье семьи Спенсер, где выросла принцесса Диана.

Принц Гарри с сыном Арчи и принцессой Лилибет / © Instagram Меган Маркл

На фотографии Гарри и Арчи несут большие букеты, что наводит на мысль о том, что семья могла посетить место захоронения Дианы, расположенное на острове посреди Овального озера, принадлежащего поместью.

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Известно, что во время недавней поездки семьи в Великобританию они остановились в поместье в Нортгемптоншире в качестве гостей дяди Гарри, Чарльза Спенсера. Эта поездка дала Арчи и Лилибет возможность провести время в месте, тесно связанном с их покойной бабушкой, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда Гарри было 12 лет.

Принцесса Диана / © Associated Press

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