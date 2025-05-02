Принц Гарри проиграл важное дело в суде: появились первые подробности

Принц Гарри / © Associated Press

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Стало известно, что герцог Сассекский проиграл апелляцию о восстановлении финансируемой государством безопасности Соединенного Королевства, которая, по его словам, была несправедливо отменена после того, как он сложил с себя королевские обязанности вместе с женой Меган и переехал в Соединенные Штаты в 2020 году.

Судья сэр Джеффри Вос отклонил апелляцию в пятницу, 2 мая, добавив, что двое других судей согласились с его мнением.

«Герцог, по сути, входил и выходил из когорты защиты, предоставляемой RAVEC (правительственным исполнительным комитетом по делам королевских и VIP-персон). За пределами Великобритании он находился вне когорты, но, когда он находился в Великобритании, его безопасность считалась бы соответствующей в зависимости от обстоятельств. Я сказал в своем суждении, что невозможно сказать, что это рассуждение было нелогичным или неуместным. На самом деле, оно казалось разумным», — сказал судья.

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Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри приезжал из США в Лондон, чтобы принять участие в двухдневных слушаниях в Королевском суде в Лондоне 8 и 9 апреля.

В течение многих лет он боролся за восстановление автоматической системы безопасности, финансируемой государством, во время своих визитов в Великобританию, и, покидая зал суда 9 апреля, он сказал изданию People, что чувствует себя «изнуренным и подавленным».

Для принца Гарри эта юридическая битва была описана его юридической командой как борьба за его жизнь, и последнее решение суда знаменует собой переломный момент.

Напомним, в феврале 2024 года Гарри проиграл свое первоначальное дело против решения RAVEC о понижении его безопасности.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри и его адвокаты ранее заявляли, что он не чувствует себя в безопасности, привозя свою семью на родину без официальной защиты полиции.

Напомним, после слушаний в Лондоне, герцог Сассекский отправился с визитом в Украину и побывал во Львове.

Принц Гарри во Львове