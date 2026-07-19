Принц Гарри прокомментировал свое облысение, сделав забавное заявление

Принц Гарри / © Associated Press

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Принц Гарри рассказал о своих знаменитых рыжих волосах – или, как он теперь утверждает, не рыжих. 41-летний герцог Сассекский, посетивший Великобританию на прошлой неделе, принял участие в подкасте Джо Марлера « Joe Marler Will See You Now», где и рассказал о своей внешности.

Помимо обсуждения ряда серьезных тем, Гарри также затронул более легкие вопросы, такие как его волосы. Когда его спросили, что чаще всего неправильно понимают в нем, он ответил, что это цвет его волос.

Принц Гарри в Британии / © Getty Images

«Да, люди думают, что я рыжий, но я скорее похож на цвет заката, на каштановый. Да. Не знаю, почему это смешно… Если, конечно, вы не хотите называть меня рыжим, знаете, меня часто дразнили в школе. Меня называют "Морковная макушка"», пошутил Гарри, пишет журнал Ok!.

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Гарри также рассказал о своей бороде после того, как Джо, бывший профессиональный игрок в регби, сказал, какая она у него красивая. Гарри ответил: «Я подстригаю бороду каждые пять-шесть дней, чтобы она выглядела немного опрятнее.Наверху ничего особенного не происходит. Я стригусь, а в остальное время стараюсь не смотреть, что происходит».

Появление принца Гарри в подкасте Марлера состоялось накануне встречи с его отцом, королем Чарльзом и королевой Камиллой в Хайгроуве на прошлой неделе. Меган и Гарри взяли с собой детей и их дедушка, наконец-то, с ними повидался впервые за четыре года.

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