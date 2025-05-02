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Принц Гарри пропустит 6-й день рождения своего сына Арчи: стала известна причина
6 мая принцу Арчи исполнится шесть лет.
Принц Гарри не сможет разделить этот праздник вместе со своим сыном. Известно, что герцог Сассекский собирается отправиться в Лас-Вегас для важного мероприятия, в рамках которого будет запущена новая молодежная инициатива в сотрудничестве с престижной премией «Диана».
Гарри встретится с молодыми лидерами, которые были удостоены премии The Legacy Award, которая учреждена в честь покойной матери принца, принцессы Дианы, в знак признания их исключительной социальной активности и гуманитарной работы.
Этот визит продемонстрирует приверженность герцога Сассекского наследию своей матери и вдохновляя следующее поколение реформаторов.
Тем временем Меган, наверняка устроит веселую вечеринку для сына и его друзей в доме семьи в Монтесито. А может быть и порадует новыми фотографиями принца Арчи.
Напомним, сегодня, 2 мая, принцессе Шарлотте Уэльской исполняется 10 лет.