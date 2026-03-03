- Дата публикации
Принц Гарри протянул "руку помощи" сестрам Йоркским на фоне скандала с их родителями
У принца Гарри и его кузин — принцесс Беатрис и Евгении — всегда были теплые отношения. И сейчас, когда принцессы Йоркские столкнулись с трудностями, Гарри протянул им руку помощи.
Принц Гарри открыл дом для Беатрис и Евгении, в то время как сестры борются со скандалом вокруг их отца Эндрю.
По имеющейся информации, принц Гарри и Меган Маркл связались с принцессами Беатрис и Евгенией на фоне скандала, разразившегося вокруг их родителей — Сары Фергюсон и бывшего принца Эндрю и предложили помощь.
Британские СМИ сообщают, что Сассекские предложили свой особняк в Монтесито принцессам в качестве убежища, если им понадобится передышка от скандала с Эпштейном, пишет express. Сестры Йоркские ведут относительно замкнутый образ жизни с тех пор, как новые разоблачения коснулись их родителей, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон.
«Гарри связался с девушками, сказав что-то вроде: „Он знает, каково это — оказаться в невыгодном положении в этом учреждении“. Он сказал, что приглашение открыто для всех, особенно для Беатрис, если она когда-нибудь захочет», — рассказал источник.
Напомним, дочери экс-принца Эндрю тяжело переживают ситуацию, связанную с арестом их отца, который произошел 19 февраля в его 66-й день рождения. И хотя Эндрю отпустили домой, скандал не утихает, а на днях стало известно, что его дочерям запретили появляться летом на Королевском Аскоте.