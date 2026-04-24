Принц Гарри провел ночь в Киеве, и приехал с визитом в Бучу
Принц Гарри второй день находится с визитом в Украине.
Вчера младший сын короля Чарльза выступил на Киевском форуме по безопасности. Во время своего выступления принц Гарри призвал «американское руководство активизироваться», вызвав мгновенную реакцию на его речь у президента США Дональда Трампа.
Ночь британский принц провел в Киеве, а сегодня совершил поездку в Бучу. Фотографиями с визита поделился мэр Бучи Анатолий Федорук на своей странице в Facebook.
«Я благодарен герцогу Сассекскому за визит, за его внимание к Буче и нашей трагедии, за его гуманность и поддержку Украины. Свет всегда на стороне правды, и сегодня он с нами», — отметил он.
Напомним, в апреле 2024 года Бучу и Ирпень посещала другая британская королевская особа — герцогиня Эдинбургская Софи. Она стала первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с момента начала российского вторжения.
