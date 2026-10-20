Принц Гарри раскрыл причину своего сенсационного возвращения в Великобританию

Принц Гарри / © Getty Images

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Принц Гарри появился в новом интервью для журнала GQ в рамках проекта «Еще один вопрос» и рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в детстве из-за горя, о своих сложных отношениях с прессой и королевской семьей, о том, как он взял под контроль свой публичный образ, и о своем возвращении в Великобританию.

Объясняя, почему он, его жена Меган Маркл и их двое детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, вернулись в Великобританию, Гарри сказал:

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Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

«Я думаю, что наше отношение, безусловно, изменилось. Я думаю, что когда ты через это проходишь, когда у тебя появляется возможность поговорить об этом и повысить осведомленность об этом, люди начинают понимать, что это такое на самом деле, это немного облегчает ситуацию. Это не обязательно остановит такое поведение, но я думаю, что оно может — и я надеюсь, что так и будет — измениться».

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«То, что произошло тогда, — это то, что произошло тогда. То, что происходило в последние шесть лет, — это продолжение того. Некоторые сражения уже велись, и это неизбежно», - сказал Гарри.

«Учитывая все происходящее в мире, я уверен, что все мы — я, моя семья и некоторые представители британской прессы — хотели бы оставить прошлое позади и использовать его во благо общества».

Принц Гарри / © Getty Images

Тем временем, сегодня днем ​​король Чарльз, королева Камилла и принц и принцесса Уэльские приветствовали султана Омана в дождливом Виндзоре во время его государственного визита в Великобританию.

А кульминацией пышных торжеств станет сегодняшний государственный банкет в Виндзорском замке.

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