ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
424
Время на прочтение
2 мин

Принц Гарри раскрыл причину своего сенсационного возвращения в Великобританию

Принц Гарри наконец-то рассказал о настоящей причине своего решения вернуться в Великобританию в новом интервью.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри появился в новом интервью для журнала GQ в рамках проекта «Еще один вопрос» и рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в детстве из-за горя, о своих сложных отношениях с прессой и королевской семьей, о том, как он взял под контроль свой публичный образ, и о своем возвращении в Великобританию.

Объясняя, почему он, его жена Меган Маркл и их двое детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, вернулись в Великобританию, Гарри сказал:

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

«Я думаю, что наше отношение, безусловно, изменилось. Я думаю, что когда ты через это проходишь, когда у тебя появляется возможность поговорить об этом и повысить осведомленность об этом, люди начинают понимать, что это такое на самом деле, это немного облегчает ситуацию. Это не обязательно остановит такое поведение, но я думаю, что оно может — и я надеюсь, что так и будет — измениться».

«То, что произошло тогда, — это то, что произошло тогда. То, что происходило в последние шесть лет, — это продолжение того. Некоторые сражения уже велись, и это неизбежно», - сказал Гарри.

«Учитывая все происходящее в мире, я уверен, что все мы — я, моя семья и некоторые представители британской прессы — хотели бы оставить прошлое позади и использовать его во благо общества».

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Тем временем, сегодня днем ​​король Чарльз, королева Камилла и принц и принцесса Уэльские приветствовали султана Омана в дождливом Виндзоре во время его государственного визита в Великобританию.

А кульминацией пышных торжеств станет сегодняшний государственный банкет в Виндзорском замке.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie