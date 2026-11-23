Принц Гарри / © Associated Press

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Во время беседы 42-летнему принцу задали неудобный вопрос о ежегодных рождественских торжествах королевской семьи в Сандрингеме.

Дермот поинтересовался рождественским ужином в Сандрингеме и тем, какие блюда они едят в этот знаменательный день, в частности, какое мясо подают к ужину.

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Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри сказал: «Разные виды индейки, какие только можно себе представить, такие разные. Целая жареная индейка, потом рваная индейка, а затем копченая индейка».

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Также принц Гарри подтвердил, что в этом году, скорее всего, именно его жена, герцогиня Сассекская, будет отвечать за приготовление индейки, пишет The Sun.

«Знаете что? Моя жена очень хорошо готовит, как и моя теща. Так что я оставляю это им», — добавил Гарри.

Дориа Редлан и Меган Маркл / © Associated Press

Хотя герцог Сассекский не раскрыл причины, но известно, что он, Меган и их дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, будут праздновать Рождество отдельно от членов королевской семьи, один из его близких друзей ранее уже прояснил ситуацию.

Ранее, напомним, мы писали, что принцесса Уэльская не пригласила принца Гарри и Меган Маркл на свой рождественский концерт Together at Christmas, который состоится 11 декабря.

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